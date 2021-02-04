Erdoğan: Bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Proje tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, ilgili Bakanlar ve kurum başkanlarının yanı sıra projede yer alan üniversitelerin rektörleri, bölüm başkanları ve proje koordinatörleri hazır bulundu.

“YÜKSEKÖĞRETİM İLERİ SEVİYEDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 18 yılda, altyapıya ve insan kaynağına yaptıkları yatırımlar sayesinde Türk yükseköğretim sisteminin bugün ileri bir seviyede bulunduğunu belirterek, “Öyle ki, yükseköğretim alanında ülkemizin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştık. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye, öğrenci sayımız ise 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu öğrenci sayısıyla ülkemiz, Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı” ifadelerini kullandı.

“KIZ ÖĞRENCİLER YÜZDE 49’A YÜKSELDİ”

Bu artışta ‘kız öğrencilerin’ sayısına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı, bu yıl itibariyle yüzde 49'a yükseldi. Üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanı sayımız da büyük bir artış göstererek, 70 binden 180 bin düzeyine ulaştı. Yükseköğretim sistemimizdeki kadın akademisyenlerimizin oranı, Avrupa Birliğindeki yüzde 40 olan ortalamanın yaklaşık 5 puan üzerindedir.”

“TEK TİPÇİ ANLAYIŞTAN UZAKLAŞAN ÜNİVERSİTELERİMİZ…”

Bütçeden üniversitelere ayrılan payı da ciddi oranda artırdıklarını, yükseköğrenim bütçesinin 2,5 milyar liradan bu yıl itibariyle 36 milyar liraya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle sürdürdü:

*Yükseköğretimde temel amacımız, eğitim kurumlarımızın kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, kalkınmada kritik rolü olan bilimsel alanların desteklenmesidir. Aynı şekilde, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden iş birliğine açık bir iklimin oluşturulmasını, yerel ve bölgesel özellikler dikkate alınarak, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın sağlanmasını hedefliyoruz.

*Bu doğrultuda çok sayıda eylem planı ve projeyi hayata geçirdik. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını temin etmek için yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hâle gelerek, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır.

*Gerçi hâlâ eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, devletten ve toplumdan kopuk bir şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil.

*Ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.”

“200 BİNİ AŞKIN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim sistemindeki kalite eksenli büyümenin uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerine ilgisini de artırdığını ve bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrencinin, geleceğe Türk üniversitelerde hazırlandığı bilgisini paylaştı.

“YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ DOĞRU YOLDA İLERLİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci’ne 2001’de üye olduğunu hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

*Bologna Süreci'nde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenleniyor. İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen en son Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı’nda, ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren bir rapor yayınlandı.

*Bu raporda, öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin, yükseköğretim sistemindeki genişlemeye paralel olarak, nitelik açısından da pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

*Toplam 13 başlık üzerinden yapılan değerlendirmede, Türk yükseköğretim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı 4'ten 5'e çıkarken, hiç bir alanda gerileme kaydedilmedi.

*Bu tablo, yükseköğretim sistemimizin doğru yolda ilerlediğinin uluslararası düzeyde tespitidir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü daha da artırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz.

KARİYER-LİYAKAT PROJESİNİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir başka projeyi de duyurdu. Erdoğan, bununla ilgili şu açıklamaları yaptı.

“Bu proje, YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Projesidir. Bu projenin amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkân sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz, bu platformda bir araya gelecektir.”

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'yla bir araya geldi