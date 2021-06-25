Cumhurbaşkanı Erdoğan çevirmen eleştirisine ilk kez yanıt verdi

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri bölgelerinin sorunlarının yanı sıra, parti politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini de dile getirdi. Toplantıda, bazı milletvekilleri ise partinin 2021 koşullarına göre yeni bir söylem geliştirerek güçlü bir çıkış yapması gerektiğini vurguladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi’nde ilk kez yüzyüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kualalumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab’ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik muhalefetin eleştirileri oldu.

Erdoğan, Abusahanab’ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump’la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

* Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu.

* Ben de ‘Teksas’ta’ deyince sayın Trump, ‘Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek’ dedi.

* Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler.

Erdoğan, resmi görüşmenin kayıtlara girmediği eleştirilerinin de haksız olduğunu belirterek, bütün görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti.