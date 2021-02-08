Erdoğan: CHP parçalanmaya başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın, samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum.

* Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin her ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır.

* İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle, mücadeleye zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir.

* Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye’nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

“PARÇALANMAYA BAŞLADILAR”

* Ne ana muhalefetin ne de diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar.

* CHP’nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutan kurduğu kirli ittifakın bozulmasını sağlamak.

* Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu seslenişte sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim.

* En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak saklamaya çalışmalarıdır. Sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP. Hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar.

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