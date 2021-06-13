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Erdoğan: ‘Müttefiklik ruhunu Amerika’dan görmek istiyoruz’

Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan uçuş öncesi açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye değinen Erdoğan "Müttefiklik ruhunu Amerika’dan görmek istiyoruz" dedi.

Güncellenme: 15:29, 13/06/2021
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* İttifakın temelinde yer alan ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.

* NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

“AFRİN’DE DÖKTÜKERİ HER DAMLA KANIN HESABINI SORACAĞIZ”

* Dün Afrin’de yapılan saldırı PKK’nın nasıl bir kalleş örgüt olduğunu göstermiştir. Bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

* Türkiye olarak PKK, FETÖ, DHKP-C’sine birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sadece Türkiye’de değil birçok bölgede veriyoruz.

* Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sınırları NATO’nun da sınırlarını da oluşturuyor biz aynı zamanda NATO’nun da sınırlarını koruyoruz.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde ABD Başkanın Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, Sayın Biden ile göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak.

* Birinci derece Türkiye Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. İçeride dışarıda birçok dedikodular oldu, bunları geride bırakıp neler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım.

BİDEN GÖRÜŞMESİ

* Biden ile görüşme alanımız çok geniş zira 24 Nisan yaklaşımı bizleri çok üzmüştür. Bunları gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil.

* Savunma Sanayine yönelik birçok masa üzerinde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir ABD var. Parça alma işlemini Türkiye’den yaptıkları halde tüm bunlarla beraber çok ciddi bir ödemeyi yapmış Türkiye var.

* Bizim tüm derdimiz NATO’nun gücüne güç katacak, amasız ve fakatsız yaklaşımı Amerika’dan görmektir. Söylem ve eylemde müttefiklik ruhunu Amerika’dan görmek istiyoruz.

* Amerika Afganistan’ı yakın bir zamandan terk edecek, burada süreci yürütebilecek güvenilir tek ülke Türkiye. Afganistan sürecini de görüşeceğiz.

F-35’LER VE SİLAH ANLAŞMALARI

* Savunma sanayiine yönelik masa üstünda kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

* Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çinle çok önemli bir anlaşmayı yaptık.

* Çin’le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk.

MARMARA’DAKİ MÜSİLAJ

* Biz mesajlarımızı verdik, YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları konuştuk. 77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. 7/24 bu çalışmalar devam edecek. Toplanan müsilajlara yapılan incelemenin ardından ne olacağı belli olacak.

ABD AKP Amerika Atatürk Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanı DHKP-C FETÖ NATO PKK Recep Tayyip Erdoğan saldırı Terör Türkiye yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:14:44,