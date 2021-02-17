Erdoğan duyurmuştu! İşte normalleşmeye en yakın iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni corona kararlarını açıkladı. Mart ayına işaret eden Erdoğan, “İllere göre dört gruba ayırarak mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük orta yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız normalleşme takvimine de buna göre yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra illerdeki vaka oranları merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pazartesi günü açıkladığı illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının ardından normalleşmeye en yakın iller de belli oldu.

Buna göre Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun nüfusa göre en çok vakanın görüldüğü iller oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir ise ortalamanın altında kaldı. İstanbul günlük ortalama vaka sayısı bin 330 iken Ankara’nın günlük ortalama vaka sayısı da 287 olarak görüldü. İzmir’de günlük ortalama vaka sayısı ise 279.

Doğu ve Güneydoğu’daki iller de sıralamada sonlarda yer alıyor.

Bakan Koca’nın açıkladığı tabloya göre illerin oranı;

Adana 59,95, Adıyaman 100,55, Afyon 22,32, Ağrı 27,50 Aksaray 92,01, Amasya 96,06, Ankara 35,49, Antalya 78,20, Ardahan 65,63, Artvin 78,42, Aydın 35,21, Balıkesir 83,65, Bartın 44,69, Batman 12,49, Bayburt 60,71, Bilecik 35,41, Bingöl 26,81, Bitlis 10,35, Bolu 44,96, Burdur 75,54, Bursa 34,87, Çanakkale 37,61, Çankırı 22,86, Çorum 35,36, Denizli 32,52, Diyarbakır 17,53, Düzce 43,99, Edirne 65,66, Elazığ 50,42, Erzincan 60,37, Erzurum 37,71, Eskişehir 30,99, Gaziantep 26,72, Giresun 184,34, Gümüşhane 97,18, Hakkari 9,55, Hatay 62,82, Iğdır 23,28, Isparta 33,88, İstanbul 60,19, İzmir 44,39, Kahramanmaraş 39,38, Karabük 34,15, Karaman 103,16, Kars 17,79, Kastamonu 29,73, Kayseri 56,71, Kırıkkale 43,23, Kırklareli 52,61, Kırşehir 29,90, Kilis 51,57, Kocaeli 88,19, Konya 90,99, Kütahya 50,91, Malatya 40,92, Manisa 42,52, Mardin 15,33, Mersin 90,57, Muğla 54,94, Muş 16,28, Nevşehir 66,16, Niğde 54,67, Ordu 194,42, Osmaniye 139,81, Rize 202,44, Sakarya 76,77, Samsun 171,29, Siirt 21,37, Sinop 79,52, Sivas 33,08, Şanlıurfa 27,12, Şırnak 7,82, Tekirdağ 55,37, Tokat 118,52, Trabzon 228,02, Tunceli 38,96, Uşak 27,70, Van 14,89, Yalova 75,17, Yozgat 41,07, Zonguldak 54,67.

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