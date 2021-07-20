Erdoğan görevlileri azarladı: Kim yönetiyor bunu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşma sırasında prompter ve mikrofonda sorun yaşandı.

Mikrofonun sesinin sık sık kısılıp yükselmesi ve prompterın takılması üzerine görevlilerden biri kürsüye gelerek mikrofonu düzeltmeye çalıştı. Erdoğan’a durumu izah etmek isteyen görevli kısık sesle bir şeyler söyledi. Erdoğan da görevliye “Ne alakası var” dedi.

“KİM YÖNETİYOR BUNU?”

Konuşmasına devam eden Erdoğan, sorunun devam etmesi üzerine bu kez ses tonunu da yükselterek görevlilere “Kim yönetiyor bunu?” diye seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasının devamında da arada ses sorunu yaşandığı görüldü.