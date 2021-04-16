Erdoğan: Haddini bildirdi, daha yumuşak olmazdı

Cuma namazını İstanbul’da kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısında yaşanan karşılıklı atışmayı da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

FARKLI ZEMİNE KAYDI

– Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim. Görüşmemizde gayet sıcak bir hava içinde görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptığımız görüşmede iş farklı zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi, daha yumuşak olamazdı. Bize yakışmazdı. Bunu doğru bulmuyoruz.

LOZAN’A GÖRE HAKKINIZ YOK

– Biz sıcak ilişkileri olan iki ülkeyiz. 150 bin soydaşımız Batı Trakya’da yaşıyor. Sizin bizimle bağlantımız devam ediyor. Siz bizim 150 bin soydaşımıza gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Hâlâ başmüftüyü siz atıyorsunuz. Lozan’a göre sizin hakkınız yok. Biz patriği atamıyoruz. Yunanistan’da başmüftümüzü oradaki müftülerimiz, imamlarımız seçmesi lazım. Yunanistan buna tahammül edemiyor. Kendi memuruymuş gibi bunu atama yoluna gidiyor. Aramızdaki hukuka da aykırı, ilişkilerin zedelenmesine zemin teşkil ediyor. Bunları konuşmamıza rağmen netice alamadık.

KANAL İSTANBUL’A EN AZ 6 KÖPRÜ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’la ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: Muhalefet işi gücü bu ülkede hayırlı bir işi yaptırmamak. Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. İlk etapta planlanan altı tane köprü, bunun yedi olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı.