Erdoğan hafta sonunu Marmaris’te geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu Muğla’nın Marmaris İlçesindeki Okluk Koyu'na yaptırılan konuk evinde geçirecek.

Bugün cuma namazını Okluk Konukevinde bulunan mescitte kılan Erdoğan, ardından kendisini ziyaret eden AKP İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yaptırılan ve dünyanın önemli isimlerini ağırlayan Marmaris’in Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi yıkılmış yerine toplam 300 odadan oluşan yeni yapılar inşa edilmişti. Yazlık saray olarak bilinen yerleşke, 37 bin 682 metrekare sosyal tesis ve 879 bin 677 metrekare peyzaj alanından oluşuyor.