Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Kanal İstanbul’ projesi için yine tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni’ne katıldı.

“Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk” diyen Erdoğan. “Aynı modeli, şartların müsait olduğu yerlerde ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Çamlıca Kulesi’nin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Çamlıca Camii’ni bitirdik, caminin kıble tarafı işgal altındaydı.

* Görüntü kirliliği diyorsanız orada o kirlilik vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti içerisinde olduk.

* Proje üzerinde çok çalıştık, sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

* Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor.

* İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

* İstanbul, her geçen gün daha da güzelleşmektedir. Bu güzel eserlerle dikkatleri üzerinde topluyor.

* İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz.

* Her yönüyle ve Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul’un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz.

* Adeta Kanal İstanbul’un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak.