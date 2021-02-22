Erdoğan karar verdi: Şenocak yerine Kabaktepe

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan 7. Olağan Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. AKP’nin İstanbul İl Başkan adayı resmen Osman Nuri Kabaktepe oldu.

CUMHURBAŞKANI’NIN TENSİPLERİYLE…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kabaktepe’yle ilgili şu paylaşımı yaptı: 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak’a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da konuyla ilgili açıklama yaptı ve “7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile İl Başkan adayı olarak belirlenen Osman Nuri Kabaktepe'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum” dedi.