Erdoğan: Lezbiyenlerin mezbiyenlerin laflarına bakmayalım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6’ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Türkiye’de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz.

* Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi kadınları siyasetin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların hakkettikleri tüm kademelere gelebilmeleri için gayret gösterdik.

* Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti’nin imzası bulunuyor. Biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık.

* Kadınlarımızla birlikte tüm önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. TBMM’deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz bulunuyor, 2 kadın bakanımız var.

* Öğretmenlerin yüzde 60’ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor.

* Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31’i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı. Siyasette de kadınların görünürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor.

* Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah’ın izniyle AK Parti’nin yükselişinin önüne kimse geçemez.

“AİLENİN DİREĞİ ANNEDİR”

* Hep söylerim, cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsaldır. Onlarla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Ailenin direği annedir anne.

*Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım, biz analarımıza bakalım. Ailenin direği annedir anne. Bu annelerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

* Son dönemde İstanbul’daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz.

* Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor.

* Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Teröre ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız, yargının karşısına çıkaracağız.

* Her evladımızı sahiplenmek hem parti hem de hükümet olarak görevimizdir.

* Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye’de rektörlük basmaya kalkışanları hak arayıcısı olarak nitelendirmesi iki yüzlülüktür.

* Sizin orada ne işiniz var. Siz gidin siyaset yapın. Ana muhalefetin başı her gün konuşuyor, diğer dağdan PKK’dan destek alıyor.

* İYİ Parti ismi iyi ama kendisi maalesef o da bu işin içine karıştı. Buralar bizim ilim yuvalarımız. İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, terörize etmeye kimsenin hakkı yok buna da müsaade etmeyiz. Ailelere sesleniyorum, evlatlarınıza sahip çıkın. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız.