Erdoğan: Oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılış törenine AKP Genel Merkezi'nden video konferans yöntemiyle bağlanarak vatandaşlara hitap etti.

“GENÇLERİMİZİ, SONU GÖZYAŞI VE PİŞMANLIK OLAN MECRALARA SÜRÜKLEMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları belirtti:

* Siyasetçi, ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye; öğretmen, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye odaklandı.

* Polisimiz asayişi ve huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.

* Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Böylece ortaya; tarımda, ihracatta, savunmada, terörle mücadelede, sporda destan yazan bir ülke çıktı.

* Eski Türkiye’de gençlerimizin enerjileri çatışmalarla, gerilimlerle, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu.

* Hatırlayınız; gençlerimiz 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. Aynı şekilde, 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi.

* PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar birçok karanlık yapı, farklı değerlerimizi istismar ederek, hep gençlerimizi ağına düşürmenin peşinde koştu.

* Milletimize benzer acılar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Gençlerimizi, sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

“GENÇLERİN KANI ÜZERİNDEN KENDİLERİNE İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİK”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz.

* Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir, ne hukuktur, ne de özgürlüktür.

* Bu provokasyonların gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak, özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

* Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara, son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz.

* Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

* Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor.

* Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, her biri ülkemiz için bir cevher olan bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum.

* Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların hem sayısını hem de kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.