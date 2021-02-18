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Erdoğan, Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Erdoğan, "Özellikle Dağlık Karabağ'da tesis edilen ateşkesin korunması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetilmesi görevini başarıyla icra ettiğini Sayın Putin'e ifade ettim" dedi.

Güncellenme: 17:28, 18/02/2021
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Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Erdoğan, görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Görüşmemizde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri değerlendirdik. Özellikle Dağlık Karabağ’da tesis edilen ateşkesin korunması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Ağdam’daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetilmesi görevini başarıyla icra ettiğini Sayın Putin’e ifade ettim.

*Görüşmemizde Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaatimize olduğunu vurgularken, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkat çektim.

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