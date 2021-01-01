Erdoğan: Sözcü gazetesini okumuyorum, kimse de para verip almasın

SÖZCÜ Gazetesi’nin bugün birinci sayfasında 2020’de yaşananları konu alan bir haber yer aldı.

“2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” manşetiyle anonslanan haberin içinde EBA’dan Mayıs Bayramı’na, ‘yeni normal’ hayattan Ayasofya’nın açılışına kadar bir çok yeni gelişme de yer buldu.

Ancak bazı yandaş medya kuruluşları ve sosyal medya trolleri, SÖZCÜ’nün haberini manipüle ederek “SÖZCÜ Ayasofya’nın açılışını felaket olarak gösterdi” yalanını dolaşıma soktu.

Bir iftira ve karalama kampanyasına dönüşen bu durum, Milat gazetesi muhabiri Özlem Doğan tarafından Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Erdoğan “Çok teşekkür ediyorum. Ben SÖZCÜ gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır” cevabını verdi.