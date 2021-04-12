Erdoğan ve AKP’li Özlem Zengin’e hakaretten hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz Şubat ayında, şahsi Twitter hesabından AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve Zengin’e yönelik, ‘Kamu görevlisine hakaret suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Yaşar hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talebiyle dava açılmıştı. Avukat Yaşar, soruşturma aşamasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tensiple birlikte tahliye edilmişti.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar ile avukatları geldi. Mahkemede, Cumhurbaşkanlığı vekili de hazır bulundu. Avukatlar Sendikası da Mert Yaşar’a destek için duruşmaya müdahil olarak katıldı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM”

Mahkemede, hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapan avukat Mert Yaşar, “Ben Anayasada teminat altına alınmış olan ifade özgürlüğümü kullandım ve sistematik şekilde devam eden ve son tahlilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına kadar varan cinsiyetçi ve cinsiyete dayalı ayrımcılık temelli Hükümet politika ve söylemlerini eleştirme hakkımı sadece bir vatandaş olarak kullandım. Eleştiri hakkımı kullanmam karşılığında hedef gösterildim, masumiyet karinesine aykırı şekilde benimle aynı görüşleri paylaşmayan kişiler ve üst düzey devlet görevlileri tarafından alenen aşağılandım, benim ve eşimin tüm kariyeri haksız yere bitirildi ve özgürlüğümden tam 25 gün mahrum bırakıldım” ifadelerini kullandı.

“EŞİM TÜRK TELEKOM’DA İŞTEN ÇIKARILDI”

Tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar, “Eşim, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde hukuk işleri müdürü idi. Bu soruşturma ile hedef gösterilmem üzerine gözaltına alındığım günün akşamı eşim de suçsuz ve günahsız yere hiçbir açıklama yapılmadan işten çıkartıldı” dedi.

“HÜKÜMETİN CİNSİYETÇİ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİM”

Savunmasına devam eden Yaşar, şu ifadeleri kullandı;

*Ben cinsiyetçi ya da ahlaka aykırı bir ifade yazmadım. Aksine, hükümetin cinsiyetçi politikasını eleştirdim. Neredeyse her hafta cinsiyetçi, kadınları aşağılayan beyanları ülke gündemine oturan ve kamuoyunun yoğun tepkisini çeken milletvekili Özlem Zengin'in basına yansıyan sözlerini eleştirdim.

*Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kadınlara karşı, cinsiyetçi politikalar yürüttüğü kamuoyunda uzun zamandan beri tartışılan ve eleştirilen bir vakadır. Milletvekili Özlem Zengin ise bu cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara sahip çıkmakta, sık sık kadınları aşağılayan, kadına karşı şiddeti yok sayan; kimi zaman kadına karşı şiddeti destekleyen ve hatta körükleyen açıklamalar yapmaktadır.

*Bir siyasetçi olarak tüm söylem ve hareketlerini kamuoyunun denetimine açan Özlem Zengin'in her söylemi kamuoyunda infial yaratmakta ve tartışmalara yol açmaktadır. Bu bilinen objektif bir gerçektir.

“BU PAYLAŞIM İLE CUMHURBAŞKANI KESİNLİKLE HEDEF ALINMAMIŞTIR”

Tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar, “Yapılan paylaşımda cumhurbaşkanının şahsına ya da makamına hakaret içerikli tek bir ifade dahi bulunmamaktadır. Bu paylaşım ile Cumhurbaşkanı kesinlikle hedef alınmamıştır. Dolayısıyla bu paylaşım sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanmam öngörülemez bir uygulamadır ve suçta ve cezada kanunilik ilkesine tamamen aykırıdır. Unsurları oluşmayan bu suçtan tutuklanmam tamamen sosyal medyada hedef gösterilmem sonucunda bir ön cezalandırma olarak kullanılmıştır” dedi.

“BU TWEETLE İNSANLARIN YATAK ODASINA KARIŞAN İKTİDARI ELEŞTİRDİM”

Söz konusu paylaşımının, dil bilgisi açısından sorunlu olduğunu bu sebeple de müşteki tarafından amacının çok dışında anlaşıldığını ifade eden Yaşar, “Ben bu tweetle öncelikle kadın haklarını hedef alan cinsiyetçi siyaset yürüten, insanların yatak odasına karışan, kimin kiminle cinsel ilişki kuracağına, ne zaman evlenmesi gerektiğine, kaç çocuk yapması gerektiğine karar vermeye çalışan, kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmayı hedef güden, çocuk istismarcılarını mağdurlarla evlendirip kurtarmayı düşünen iktidarı eleştirdim” ifadelerini kullandı.

TWEET’TE YER ALAN ‘İLK GECE HAKKI' İFADESİNİ BÖYLE SAVUNDU

Savunmasında, tweetinde yer alan ifadelerden ‘İlk gece hakkı'nı açıklayan Yaşar, “Bu eleştiride adı geçen ilk gece hakkı mitolojide olduğu düşünülen, tartışılan, derebeyine evlenen kadınlarla ilk geceyi geçirme hakkını veren haktır. Böyle bir hakkın olup olmadığı tartışmalıdır ancak bilimsel eserlerde, tarih külliyatında sıklıkla bu hakka yer verilmekte ve tartışılmaktadır. Edebiyatta, sinemada ve diğer sanat dallarında bu hal iktidarı eleştirmek için değinilmektedir. Ben de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin cinsiyetçi, kadın haklarını ihlal eden yönetimini tıpkı edebiyat ve sinema eserlerinde olduğu gibi ilk gece hakkı üzerinden eleştirdim” dedi.

Yaptığı paylaşımda hiç kimseye hakaret etmediğini ve hiç kimseye hakaret kastı ile hareket etmediğini söyleyen sanık Yaşar, beraatını talep etti.

“ZENGİN, TALİMATLA DİNLENDİKTEN SONRA ASIL SAVUNMAMIZI YAPACAĞIZ”

Tutuksuz sanık Mert Yaşar'ın avukatı ise, “Özlem Zengin, 30 Nisan’da Ankara’da talimatla dinlenecek. Özlem Zengin dinlendikten sonra asıl savunmalarımızı yapacağız. Söz konusu tweette Cumhurbaşkanına hakaret yoktur. Doğrudan muhatap müşteki Özlem Zengin’dir. Zengin’e yönelik hakaret de yoktur. Suçun hem maddi hem de manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilim kimseye hakaret etmemiştir. Müvekkilin her iki suçtan da beraatını talep ediyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VEKİLİ: ONUR, ŞEREF, SAYGINLIĞA MÜDAHALE

Cumhurbaşkanlığı vekili, “Şikayetçiyiz. Sanık doğrudan müvekkilimi de hedef almıştır. Sanığın bu fiili müvekkilin onur, şeref ve saygınlığına müdahalede bulunmuştur. Bu kaplamda sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını ve davaya katılma talebimizin kabul edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı vekilinin davaya katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, müşteki Özlem Zengin'in beyanı için yazılan talimatlı ifadesinin alınması için beklenmesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.