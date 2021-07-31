Erdoğan: Yanan evler yeniden yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanlarını inceledikten sonra basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangın sonrasında atılacak adımlar konusunda bilgi verdiği toplantıda öne çıkan açıklamalar şöyle:

* Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

* Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek.

* SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ile deposu ile tamamlanacak.

* Şu andaki yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

* Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi hasarın tanzimi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır.

HAMDOLSUN ÇOĞU KONTROL ALTINDA

* Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır.

* Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel 6 uçak, 45 helikopter, 660 arazöz, 65 iş makinası, 110 itfaiye aracı görev yapmıştır. son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bunlar da bazıları anfibiktir bazıları da yüklü tankerlerdir. Ormanlarımızın yüzde 85’i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi de hassas bir şekilde yürütmek zorundayız.

* Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK’nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

* İHA’lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA’lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.