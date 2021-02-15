Erdoğan’a “açım, açım” diye seslenmişti, Valinin huzuruna çağırıldı, ‘yanlış anlamışlar’ dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 107 yaşında vefat eden Abdullah Nazırlı’nın cenazesine katılmak için Rize programını yarıda kesip Elazığ’a gitmişti.

Cenazenin defnedilmesinin ardından Bedriye Fırat'ın Erdoğan'ın yanına yaklaşarak, “Oğlum askerden geldi, ameliyatlıyım, ben açım, açım ” diyerek sesini duyurmaya çalıştığı video sosyal medyada gündem olmuştu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bedriye Fırat’ın aralarında bulunduğu 3 kadını valilik makamına çağırdı.

“VATANDAŞIMIZIN TALEBİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Yırık, “Hafız amcamızın, Abdullah amcamızın cenaze merasimine ve defin merasimine sayın Cumhurbaşkanımız gelerek katıldı. Defin merasiminde iken vatandaşlarımıza hal hatırlarını sordular. Bu esnada dilek ve temennilerini alırken vatandaşlarımızın birkaç talebi olmuş idi. Başta Bedriye Fırat vatandaşımızın çocuğuyla alakalı bir üzüntüsünü, bir acısını dile getirdi. İki yıl önce askerden gelen ve halen herhangi bir işe giremeyen, iş sahibi olamayan evladına iş talebi dileğiydi. İnşallah vatandaşımızın talebini gerçekleştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“OĞLUMUN İŞİ YOK”

Erdoğan'a “açım, açım” diye seslenen Bedriye Fırat ise, iki yıldır iş bulamayan evladının durumunu tekrarladı. Bedriye Fırat valilik makamına “çağrıldığını” duyurdu ve olan biteni şu sözlerle anlattı:

“Harput’a Cumhurbaşkanım gelmişti, acımız vardı. Hocamız ölmüştü, onun mezarlığına gitmiştik. Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli, çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Valimizden de Allah razı olsun bugün çağırdı. Yanlış anlamışlar.”

Oğluna iş bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadığını belirten anne ardından da “Allah, Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin, Allah bin kere ondan razı olsun. Aç değilim açıkta değilim. O bizim başımızın tacı. Allah benim ömründen alsın onunkine versin” sözlerini sarfetti.