Erdoğan’a Berat Albayrak tepkisi: Ben neredeyse kendisine yalvardım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Fethiye 1. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“HİÇBİR YERDEN TALİMAT ALMAYIZ”

Konuşmasında Fethiye’de yaptığı esnaf ziyaretlerine değinen Davutoğlu, şöyle konuştu;

*Esnafların arasında dolaşırken şoför Meral Hanım, tam bir yiğit Yörük kadını. Döndü dedi ki, ‘Sayın başbakanım biz sizi hep sevdik. Çünkü siz Torosların oğlusunuz dedi. O kadar güzel bir söylem ki. Evet arkadaşlar biz Torosların oğluyuz. Biz bu toprakların, bu yiğit insanların arasında yetişmiş, bu toprakların çocuğuyuz.

*Hiçbir yerden talimat almaz, vicdanımız dışında hiçbir söze itibar etmeyiz. O Toroslar ki hani biraz önce ima ederek söylediğim arkadaşımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? ‘Gidin o Toroslara bakın. Eğer orada bir Yörük obasında duman tütüyorsa memleket emin ellerdedir.” İşte biz o dumanı tüten Yörük obalarının çocuklarıyız.

*Biz tarihi bilincin, milli kimliğimizin, birlik ve beraberliğimizin ve 83 milyonun kardeş olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının onurunu taşıyoruz. Bize başka onur, başka unvan gerekmez.

“BAŞBAKAN OLARAK BAŞLATTIĞIM İŞLER YARIM KALMIŞ”

Gara şehitlerine bir kez daha rahmet ve ailelerine sabır dileyen Davutoğlu, şunları söyledi;

*Bu topraklar nice şehitler verdi. Muğla Kuvai Milliye'nin, yiğit zeybeklerin ruhlarının ayağa kalktığı illerden birisidir. Gözümüz hep Muğla'daydı. Babamın birçok dostu var Fethiye'de.

*Burasıyla ilgili birçok raporlar aldım. Hala burada benim başbakan olarak başlattığım işler yarım kalmış, bitirilmemiş. Nice müteahhitler milyonlarca liraları hazineden götürüp karlar ederken Fethiye'nin yolları hala bekliyorsa bunun hesabını Fethiyeliler sormalı.

*Ben bir Fethiyeli olarak bunun hesabını soracağım. Göcek Tüneline para ödenmesi gerçek bir zulüm. İktidar olunca o Deli Dumrul gibi para kesilen tünelden bunu kaldıracağız.

“PARTİ KURAMAZLAR DEDİLER KURDUK”

Antik kent ve Fethiye Körfezi ile ilgili görüşlerini de açıklayan Davutoğlu, “Türkiye zor süreçlerden geçti. Halkımız ekonomik feryat içinde. Hukuk kuralları çiğneniyor. Bu işe artık dur demenin vakti geldi. Her gittiğim yerin sorunlarını soruyorum. Bizi durdurmak için yoğun çabalar harcadılar. Önce parti kuramazlar dediler, kurduk. Anadolu'da teşkilatlanamazlar, dediler teşkilatlarımızı kurup kongreler yapıyoruz. Nefes halkımızla alınan bir şeydir. Bunun dışı bize haramdır” ifadelerini kullandı.

“DAMAT TARAFINDAN BUHARLAŞTIRILDI”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı savunduğu son açıklamalarına cevap veren Davutoğlu, şunları söyledi:

*Cumhurbaşkanı diyor ki, Hazine ve Maliye Bakanı çok başarılıymış, ama önündeki damat sıfatı yüzünden bunlar anlaşılamamış. Güler misiniz, ağlar mısınız?

*Ben Başbakanlığı bıraktığım 2016’da Merkez Bankası’nın 118 milyar dolar rezervi vardı. 86 milyar dolar da yükümlülükleri ve borcu vardı. 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. Peki damat ne yaptı? Damadın göreve geldiği Temmuz 2018’den ayrıldığı Kasım 2020’ye kadar brüt döviz rezervimiz 85 milyar dolara indi, Merkez Bankası borçları ve yükümlülükleri ise 133 milyar dolar.

*Yani eksi 48 milyar dolara düştü net rezervimiz. 32 milyar dolar net rezervimizi harcadı damat bakan. Ayrıca 63 milyar dolar ek borç yükledi. Toplamda 95 milyar dolarlık bir açığa sebebiyet verdi. Bir de ihracatçıların getirdiği dövizleri kullandı. Toplamda 128 milyar dolar bu damat tarafından buharlaştırıldı. Peki damat gitti şimdi ne durumdayız? 45 milyar dolar eksideyiz.

“DERDİMİZ SENİN DAMADINLA DEĞİL”

*Dünyanın her yerinde böyle bir Hazine ve Maliye Bakanı’ndan değil damat ne olursa olsun bunun hesabı sorulur. Cumhurbaşkanı “aileme saldırı” diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, aileni bahis konusu yapmayacak idiysen damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmayacaktın. Bizim derdimiz senin damadınla değil, Merkez Bankası’nı iflas ettiren bir Hazine ve Maliye Bakanı ile.

ERDOĞAN'A SORUYORUM: İYİ Mİ OLDU?

*Berat Albayrak’ın ilk milletvekili olması için Sayın Cumhurbaşkanı ilk konuyu açtığında ben neredeyse kendisine yalvardım, “sizin bir yakınınızın siyasete girmesi herkese zarar verir, yapmayın” dedim. Sırf bunun için o zaman AK Parti Genel Başkanı olarak kural koydurdum, hiçbir milletvekilinin, belediye başkanının, il başkanının birinci ve ikinci derece akrabası milletvekili adayı olamayacak diye.

*O uygulansaydı kimse kimsenin ailesine akrabasına karışmazdı. Dinletemedim. Sonra Berat Albayrak bakan yapılmak istendiğinde yine yalvardım. Özellikle kaynak tüketen bakanlıklara getirmeyin, gereksiz spekülasyon olur dedim.

*Ama yine dinletemedim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı’na sormak istiyorum: İyi mi oldu? Kim kazandı? Şimdi çıkıp ailenizi savunmak adına Türkiye’nin Hazinesini tüketen, Merkez Bankası’nın rezervlerini negatife indiren bir bakanı savunmak durumunda kalıyorsunuz. Yazık olmadı mı bu memlekete? Ne gerek vardı?

“AİLE SİYASETE GİRDİ Mİ DOKUNULMAZLIĞI KALKAR”

*Ailelerini siyasetin içine sokanlar onları düşünmekten devleti düşünemez hale geldiler sonra da onların eleştirilmemesini istiyorlar. Hayır, sokaktaki Fethiyeli esnafın, Mardinli çiftçinin feryadının sebebi olanlara söyleyecek sözümüz hep vardır bundan kaçınmayız.

*Tekrar söylüyorum, temiz siyaset adına bütün siyasetçiler ailelerini siyasetin ve devletin içinden çeksinler ve herkes de ailelere saygı göstersin. Ama aile siyasete girdi mi o dokunulmazlık kalkar. Siyaset ve devlet hayatında herkes hesap sorulabilirdir.

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