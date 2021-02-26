Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Dikkat çeken pasta

Cuma namazına gitmek üzere Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını, konutunun yakında bulunan pastanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu.

Pastanenin sahibi Köksal Kantarcı ve çalışanları hazırladıkları pastayla Erdoğan’ı karşılayarak, “Nice seneleriniz olsun, Allah size uzun ömürler versin” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Hep birlikte nice yıllara inşallah. Ülkemizi ileri seviyelere tırmandırarak o günleri hep birlikte yaşamayı Allah bizlere nasip eder inşallah” dedi.

Basın mensuplarının da doğum gününü kutladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb’im inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Hep birlikte… Çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Selimiye Camii’nin yanındaki mevcut hamamı Üsküdar Belediyemiz, aynen Üsküdar sahildeki Nevmekan gibi gençlerin gelip ders çalışacağı, oturacağı ve oradan inşallah hayatı yeniden şekillendireceği bir mekan haline dönüştürdüler. Bugün hem onun açılışını yapacağız hem cumayı da Büyük Selimiye Camii’nde kılacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kestiği pastanın basın mensuplarına da ikram edilmesini istedi ve çikolata ikramında bulundu. Erdoğan buradan cuma namazını kılmak üzere Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camii’ne geçti.