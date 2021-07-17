Erdoğan’a ‘Elfida’lı karşılama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum’da gençler iler buluştu. Geçtiğimiz hafta ‘Vakıf Eserleri Müzesi’ olarak açılan Çifte Minareli Medrese’de partili gençler ile buluşan Erdoğan, ‘Elfida’ ile karşılandı. Gençlerin sosyal mesafeye uymaması ve bazılarının maske takmaması dikkat çekti.

Yaptığı Sosyal Dayanışma ile sık sık gündem olan Haluk Levent ile özdeşleşen ‘Elfida’ parçasını çalan AKP’li gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştuğu o anları Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, “Reis-i Cumhur Erzurumlu gençlerle” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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