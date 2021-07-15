Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’nda konuştu. “Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz’daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANILACAK

– Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi gazi meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin üyeleri, aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır.

– Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın herhangi bir döneminde hamdolsun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük.

– Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye’nin topyekun refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz.