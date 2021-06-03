Erdoğan’dan cimnastikçilere: Madalyaları çaldırtmayın ha!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular da katıldı.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı’yı kutlayan Erdoğan, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden cimnastikçileri de kutladı. Bakü’de elde edilen başarı sonrasında olimpiyat hayaline bir adım daha yaklaşıldığını belirten Erdoğan, sporcuların başarılarının katlanarak devam etmesi temennisinde bulundu.

BAKANIMIZ BAŞARILI ARKADAŞLARA ŞÖYLE BİR KASA HEDİYE EDERSE…

“Önümüzdeki dönemde madalya sayımızın daha da artacağına yürekten inanıyorum” diyen Erdoğan, sporculara seslenerek, “yalnız madalyaları çaldırtmayın ha! Geçenlerde öyle bir haber okuduk değil mi? Kaç madalyaydı çaldırılan? 40 küsür madalyayı birileri çalmış. Aman dikkat edin. Bakanımıza söyleyelim, başarılı arkadaşlara şöyle bir de kasa hediye ederse… Evlerinde kasaları oldu mu işi zaten sağlama almış oluruz” şeklinde konuştu.

“ÖLDÜRDÜN MÜ?” SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Erdoğan’ın önceki gün TRT yayınında gazeteci Hasan Öztürk’ün evcil hayvanıyla ilgili, “geçen haftaya kadar iki taneydi (muabbet kuşu) şimdi 1 tane var” sözlerine karşılık “öldürdün mü?” diye sorması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.