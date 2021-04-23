Erdoğan’dan corona tedbiri uyarısı

Ankara’daki 23 Nisan törenlerine katılmayan ve İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar’daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii’nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından cemaate seslenen Erdoğan şunları söyledi:

– Çok farklı günlerden geçiyoruz corona virüsü salgınından birçok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet’in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hâlâ sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için.

– Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir Gecesi’ni de o coşkuyla yaşayacağız.