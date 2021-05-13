Erdoğan’dan dünyaya İsrail çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasından bazı bölümleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“BU SALDIRILARIN MUHATABI HER BİR MÜLÜMAN”

Kudüs'teki saldırıların muhatabının oradaki halkla birlikte, Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin huzurunda bulunan her Müslüman olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu saldırının muhatabı, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

“FİLİSTİN COĞRAFYASINDAKİ TÜM MÜSLÜMANLARIN YANINDAYIZ”

“Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kedine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız” açıklamasında bulundu.

“KUDÜS'TEKİ ALÇAK SALDIRILARIN DERHAL DURDURULMASINI İSTİYORUZ”

Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattıklarını dile getiren Erdoğan, “Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz” dedi.

JANDARMA, 1904 YILINA AİT O FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı da, Kudüs Sancağı'nda görevli Türk jandarmasının 1904 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.