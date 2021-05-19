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Erdoğan’dan kendisini kınayan ABD’ye yanıt: Bedel öderiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili konuşması nedeniyle kendisini kınayan ABD'ye yanıt verdi: Ne yapayım, İsrail'in zulmüne alkış mı tutayım? Mazlumlar için bedel ödemek gerekiyorsa, çekinmeyiz.

Güncellenme: 15:43, 19/05/2021
HaberlerGündem
Erdoğan’dan kendisini kınayan ABD’ye yanıt: Bedel öderiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail-Filistin gerilimine ilişkin sözleri ABD’nin tepkisini çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayınlarken, “ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi halkına karşı son dönemdeki anti-semitik yorumlarını güçlü bir şekilde kınıyor. Anti-semitik dilin hiçbir yerde yeri yok” ifadeleri kullanıldı.

NE YAPAYIM, ALKIŞ MI TUTAYIM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Temsilci Genç Buluşması TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’nda konuştu. ABD’nin açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

– Kudüs’te, Gazze’de ölen çocuklar değil insanlığın bizatihi kendisidir. Yıkılan evler insanlığın başına çökmektedir. Medeniyetimizin ve ecdadımızın bize emri zalime karşı çıkma, mazluma kol kanat germek.

– Gençlerimizle birlikte dünyanın her yerinde Filistin’de yaşanan zulme karı çıkmayı sürdüreceğiz. Kapımıza sığınanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.

– Bizi birilerinin ne dediği değil, adalet ilgilendiriyor. Ne yapayım, İsrail’in zulmüne alkış mı tutayım? Mazlumlar için bedel ödemek gerekiyorsa, çekinmeyiz.

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Yayınlanma Tarihi:15:36,