Erdoğan’dan üniversitelere çağrı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Sporcu bursuyla 2020 yılında vakıf üniversitelerine yerleşen 76 genç olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“SPOR YAPAN ÇOCUKLAR ‘HAYTA’ YAFTASI YERDİ”

*Bizim çocukluğumuzda, maalesef, spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar âdeta ‘hayta’ yaftası yerdi. Futboldan basketbola birçok sporu, çoğu defa ailelerimizden gizli saklı şekilde, mahalle aralarında sürdürmeye çalışırdık. Kâğıttan toplar yapardık ve onlarla sokak aralarında top oynardık.

*Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına geçen arkadaşlarımızın ekseriyeti de eğitimden mahrum kalmıştır. Hâlbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri, eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular da el üstünde tutulurdu. Dünyanın birçok prestijli üniversitesinde akademik çalışmayla sportif başarının el ele gittiğini görüyoruz.

*Mesela dünyada ilk 100 arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi, olimpiyat tarihi boyunca 135’i altın toplam 288 madalya kazanmıştır. Yine dünyanın akademik başarısı en yüksek kurumlarından biri olan Stanford Üniversitesi de olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir.

*Diğer nitelikli üniversitelere baktığımızda da benzer bir başarı tablosuyla karşılaşıyoruz. Akademik çalışmalarda başı çeken bu kurumların, sporda da böyle parlak neticeler alması, kesinlikle tesadüf değildir. Bu, sporla eğitimi birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin bir sonucudur.

“TÜRKİYE SPOR ALTYAPISINDA ÇAĞ ATLADI”

“Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır” diyen Erdoğan, şöyle sürdürdü:

*Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575’den 3 bin 903’e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12’den 56’ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46’dan, 100 tanesi portatif olmak üzere 274’e, spor salonlarımızın sayısını 372’den 904’e çıkardık.

“10 STADYUMUN YAPIMI DEVAM EDİYOR”

Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde yapılan stadyumlardan 32’sinin tamamlandığını, 10 stadyumun yapımının devam ettiğini, dört adet stadyumun da proje ve ihale sürecinin sürdüğünü anlattı

“18 YILDA FAAL SPORCU SAYISI 3 MİLYON 623 BİNE ULAŞTI”

Gelişen altyapı sayesinde faal sporcu sayısının son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yürütülen sportif yetenek taramasıyla da tespit edilen kabiliyetli çocukların özel eğitime alındığını, böylece kabiliyetli gençlerin çok erken yaşta keşfedilerek Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırıldığını ifade etti.

Spordaki başarıları artırmak için hayata geçirdiklerin en önemli yatırımlardan birinin de Sporcu Eğitim Merkezleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “43 ilimizdeki Sporcu Eğitim Merkezlerimizde, bugün bin 61 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere toplam bin 671 sporcu yetiştiriyoruz. Bu merkezlerden faydalanan sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem de okul dersleri için özel eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERE ‘KONTENJAN’ ÇAĞRISI

Erdoğan, şunları kaydetti:

*Hep söylediğimiz gibi, gençlik geleceğin tohumu, istikbalimizin teminatıdır. Kamusu, sivil toplumu, üniversitesi, ailesiyle hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Vakıf üniversitelerimizle yapılan anlaşmalarla hayata geçirilen sporcu burslarını da bu çerçevede önemli bir adım olarak görüyorum.

*Sporcu Bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde yüz burslu şekilde okuyabilecekler. Böylece evlatlarımız, huzuru kalp ile hem spor hem eğitim hayatlarını birlikte sürdürebilecekler. Bu şekilde kendilerini yetiştiren sporcularımız, arkadan gelecek nesillere de örnek ve destek olacaklardır.

*Hâlihazırda 76 sporcumuzun yararlandığı projenin, önümüzdeki dönemde hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor. Üniversitelerimizden sporcularımıza tahsis edilen kontenjanların belirlenmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyorum.

“MUTABAKATA KATILIN”

Vakıf üniversiteleriyle yapılan anlaşmalarla hayata geçirilen sporcu burslarına değinen Erdoğan, başlatılan bu çalışmayı ortaokul ve lise seviyesine de teşmil ettiklerini açıklayarak yetenekli çocukların daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle, ilk olarak Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinlerinin imzalandığını ve başlangıçta 538 kontenjanla ortaöğretimde bu uygulamayı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Tüm özel eğitim kurumlarını sporculara destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sporcularımıza destek olan üniversitelerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile el ele vermesi, okullarımızı bilim yuvası olmanın yanında artık spor hayatımız için de birer merkeze dönüştürecektir” dedi.

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