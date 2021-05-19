Erdoğan’ı kınayan ABD’ye AKP’den yanıt

AKP’den ABD’ye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail-Filistin gerilimine ilişkin sözleri ABD’nin tepkisini çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayınlarken, “ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi halkına karşı son dönemdeki anti-semitik yorumlarını güçlü bir şekilde kınıyor. Anti-semitik dilin hiçbir yerde yeri yok” ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına tepki gösteren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

YALAN BEYANDA BULUNUYORSUNUZ

– ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.

– Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır.

– Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.

– ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sn. Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD'nin İsrail’e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur.

BİZE LAF SÖYLEMEYE HAKKINIZ YOK

– Filistin’de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepki her bakımdan haklıdır ve insanlık gereğidir. Bu noktada susanların bize laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmaları hadlerine değildir.

– Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir.

– “Holokost” felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin “anti-semitizm”e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.

CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖRÜŞLERİNİ DİKKATLE DİNLEYİN

– Filistinli çocukların katledilmesine “İsrail’in kendisini savunma” hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor…

– Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor.

– ABD Dışişlerini, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Bu açıklamayı yapanlar Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinlerse adalet ve barış için adım atmış olacaklardır.

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