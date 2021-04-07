Erdoğan’ın açıklaması sonrası 2019 seçimlerini hatırlatan İmamoğlu: Halkla inatlaşmıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ. İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti'nin 44'ncü kez düzenlediği “İktisat Haftası”nın açılış konuşmasını yaptı.

“Yerel Yönetimler ve Demokrasi” konulu toplantıda önemli açıklamalar yapan İmamoğlu dünyanın yeni nesil demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

2019 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

İstanbul'un hem ülkemize hem de dünyaya motivasyon sağlayan örnek bir kent olduğunu belirten İmamoğlu, “2019’da İstanbul halkının, ‘cesur demokrasi' kavramını istemesiyle yola çıktığı ve 2 seçimde de ortaya koyduğu, demokrasiye olan inancını pekiştirdiği tavır da belki de dünyada demokrasinin kanallarının, damarlarının tıkanmaya başladı bir dönemde nefes açıcı, damar açıcı bir süreci sağlamıştır. Bu anlamda kıymetlidir” diye konuştu.

“16 MİLYON İNSAN KAYNAĞINA GÜVENİYORUM”

İstanbul'un en demokrat belediye başkanı olmak iddiasını yerine getirmek için mücadele verdiğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

*Bunu başarmamız için, herkesin bu şehrin yönetiminde söz hakkı olduğu bir süreci var etmek lazım. Yani kararları tek bir kişinin değil, ortak aklın ortaya bir sistemin var olmasını sağlamak lazım.

*‘İstanbul’un en çok neyine güveniyorsunuz' diye sorsanız, ‘Ben, İstanbul’un 16 milyon insan kaynağına güvenirim' derim. Hiçbir şeyi halka sormayan, hiçbir şeyi danışmayan, birçok şeyde bazen tek bir insanın karar almaya çalıştığı modellerin ötesinde ve hatta daha da ötesi, hakla inatlaşarak proje geliştirmeye dönüp hamleler yapmaya çalışan anlayışın tam tersine, işte bu zengin insan kaynağından faydalanan bir modelle, demokrasinin o katılımcılık modelini en üst seviyeye taşıma anlayışı içinde yol yürüyoruz.

“HESAP VERMEKLE MÜKELLEFİZ”

Yönetim anlayışlarının “denetlenebilirlik” temelli olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Biz, seçilerek geldik. Görev süremiz boyunca da başta halkımıza ve kamunun diğer denetçi kurumlarına hesap vermekle mükellefiz” dedi.

İmamoğlu, bu anlayışla kamuoyunun karşısına çıkıp, her 6 ayda bir hesap verdiklerini hatırlattı. “İstanbul kentinin, hiçbir konusunun vatandaştan uzak olmasına asla tahammülümüz yok” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Tam aksine; her konunun İstanbul halkıyla paylaşılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Kararların, ne yazık ki bazen bir kişinin dudaklarının arasından çıktığı şekliyle değil ya da bir avuç insanın oturup karar verdiği bir modelle değil, akışlarını iyi dizayn ettiğinizde, nitelikli insan kaynağının bulunduğu böylesi bir kentte, herkesin sürecin içinde olduğu bir modelle bu kenti, gayet başarılı bir biçimde yönetebiliriz. Buna inanıyoruz. Bütün örnekleri sergilediğimizde, demokratik yönetim anlayışımızı, sadece bu kentte değil, dünyaya örnek olacağını ve başta ülkemizin demokrasisine de ciddi katkı sunacağını görüyorum” diye konuştu.

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