Erdoğan’ın affıyla cezaevinden çıkmıştı: Madımak Katliamı sanığı öldü

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli’nin yakılması ve 33 kişinin ölmesiyle ilgili davada verilen idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen, 31 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın affetmesi sonucu cezaevinden çıkan Ahmet Turan Kılıç (87) Sivas’ta tedavi gördüğü bir özel hastanede öldü.

ERDOĞAN AFFIYLA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI

Madımak Davası’nda Kılıç hakkında verilen idam kararı, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti. 27 yıl cezaevinde kalan Kılıç, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu sonucunda Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası gereğince 31 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın affetmesi sonucu tahliye edildi.

Madımak Katliamı’na ait fotoğraflardan birinde elinde benzin bidonu ile kalabalık arasında otele doğru giden kişi olduğu iddia edilen, polis ve tanık ifadelerinde “Laik düzen yıkılacak”, “Yaşasın şeriat” sloganları atarak kalabalığı kışkırttığı ileri sürülen Kılıç, yandaş medya tarafından “masum bir televizyon tamircisi” ve “Ahmet Dede” olarak tanıtılıyordu. Akit gazetesi, dün hayatını kaybeden Kılıç'ın ölüm haberini de sayfalarına “Sivas mazlumu Ahmet dede Hakk'a yürüdü” başlığı ile taşıdı.