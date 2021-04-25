Erdoğan’ın sözleri sağlık emekçilerini mutlu etmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı. Erdoğan iftar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimizle komşu olacaklardır.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Açıklamanın “Laftan öteye gitmeyen, kuru sözler” olduğunu savunan Bacaksız, şunları söyledi:

ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK

– Bunların, sağlık personeli açısından, içinde bulunduğumuz koşullara baktığımızda bir karşılığı yok. Çünkü yıllardır, pandemiden önce de dile getirilmeye çalışılan yakıcı sorunlar varken, pandemi sürecinde bu katlanarak arttı. Yetersiz personel istihdamı, sözleşmeli çalışanların durumu, hele ki süresiz sözleşmelilerin durumu daha vahim… Aynı işi yapıp farklı istihdamları, farklı hakları, farklı mağduriyetleri var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Asgari ücretle kesişmiş bir maaşları var, aylardır ‘ek ödeme veriyoruz' diyorlar, ortada hiçbir şey yok.

YAPMIYORLAR ÇÜNKÜ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR

– Yemek hizmetlerinden tutun, maaşına, kadrolarına, insanlar bunun için çığlık atıyor; kuru teşekkürle, ‘bunlar zaten yemin etmişler', ‘bunların görevi kutsaldır, öldüklerinde de Peygamber Efendimize komşu olurlar…' Biz, iktidardan, önce kendi asli sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Meslek hastalığı noktasında ilgili bir düzenleme yaptın mı? Niye yapmıyorsun? Çünkü mali yükümlülükleri var.

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

– Çünkü, söz verdiği 3600 bile ortada yok. Artık sözlerinin devamlılığının olmayan, ifadelerinin hep havada kaldığı, artık bunları ifade etmekten bile uzak, duymaktan uzak bir iktidar; tamamen sağlık personeline sırtını dönmüş… Sağlık çalışanlarının sorunları konusunda hiçbir şey söylemiyor, teşekkür ediyor, her zamanki gibi dostlar alışverişte görsün.

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BAKAN KOCA’NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Erdoğan'ın açıklamasını sosyal medya hesabından, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yüreklendirici bir teşekkürü var.” notu ile paylaşmasının ardından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu, lebaleb kongreleri hatırlatan kullanıcılar “tükendik” mesajı verdi. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

– Teşekkür istemiyoruz. Yorulduk, tükendik, öldük…

– Yav anlamadığım bir şey var. Meslektaşlarımız (iftardaki), özlük haklarımızı, maaşların durumunu çalışma koşullarını sorabildi mi Cumhurbaşkanımıza?

– Teşekkür edeceğinize lebaleb kongrelerinizi yapmasaydınız da bu vahim tablo ortaya çıkmasaydı, bunca insan ölmeseydi…

– Nereye kadar görmezden, duymazdan geleceksiniz? Çalışmaya gelince kahraman, hak vermeye gelince ‘hakkınız ödenmez' söyleminden sıkıldık.

– Şahsen hiçbir şekilde yüreklenmedim. Bizler zaten yürekli insanlarız. Bunun yanında; tek kalem maaş, kadro, 3600, taze kan atama, kreş, etkin ve uygulanabilir sağlıkta şiddet vesaire gibi haklar motivasyon arttırır diyelim, geçelim.