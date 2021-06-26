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Erdoğan’ın yine dili sürçtü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada yine dili sürçtü. Erdoğan açıklamasında bu kez Aşık Veysel'le Ferhat'ı karıştırdı.

Güncellenme: 23:32, 26/06/2021
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın henüz hayata geçirilmeyen Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuştu. Yaptıkları projeleri anlatırken dili sürçen Erdoğan, Aşık Veysel’le Ferhat’ı karıştırdı.

Erdoğan, “Biz sadece şehir içindeki bulvarlarla kalmadık, şehirlerimizin tamamını bölünmüş yollarla köprülerle tünellerle viyadüklerle dağları delerek… Hep söylüyorum ya Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. Tünellerle viyadüklerle birbirine bağladık” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DAKİ PROGRAMDA DA DİLİ SÜRÇMÜŞTÜ

Antalya Diplomasi Forumu’nda dış politikaya dair açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşma sırasında yine dili sürçmüş, “Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık” demişti.

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Antalya Aşık Veysel Cumhurbaşkanı istanbul Kanal İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Suriye
Yayınlanma Tarihi:23:31,