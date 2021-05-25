Erkan Baş: Artık bu yalanları kimse yemiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de partisinin haftalık basın açıklamasında konuştu.

“BİZ PEKER'İ, AKP'YE VERDİĞİ DESTEKLE TANIYORUZ”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Baş, “Türkiye'de haftalardır, yine daha önce AKP iktidarının gözbebeği olmuş bir organize suç örgütü liderinin sözleri gündemi oluşturuyor. Bu şahsı Türkiye'de tek bir kişi bile bu videolarla birlikte tanımadı. Biz onu AKP iktidarına verdiği çete desteğiyle, meydanlarda yaptığı mitinglerle, bu mitinglerde AKP'ye muhalif olan yurttaşlarımızın kanıyla banyo yapacağını, sokaklarda darağaçları kuracağını söylediği sözleriyle tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ORTAKLIKLARINI GİZLEMEK İSTİYORLAR”

Baş, sözlerine şöyle devam etti:

* İşin garibi, saray rejiminin sözcülerinin, AKP iktidarını desteklemek adına İçişleri Bakanlığı izniyle mitingler düzenleyen, tüm AKP ileri gelenleriyle birebir ilişki içinde olan, kendisine bakanlıklar tarafından ödüller verilen Sedat Peker'i tanımıyormuş gibi yapmasıdır.

* Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP iktidarının sorumluları Sedat Peker'i tanımıyormuş gibi yaparak halkı kandırmak, suç ortaklıklarını gizlemek istiyorlar! AKP'nin en önemli özelliklerinden birisi bugün hain ilan ettikleri, pis ilan ettikleri kim varsa bunların büyümesinde, serpilmesinde iktidara ortak olmasında AKP baş aktördür!

“HEPSİ ÇETE AMA BUNLARLA İŞ TUTAN AKP TEMİZ, ÖYLE Mİ?”

“Fetullah Gülen çete, derin devlet çete, Sedat Peker çete ama bunlarla iş tutan AKP temiz öyle mi?” sorusunu dile getiren Baş, “Yok, artık bu yalanları kimse yemiyor. Bu defa kral çırılçıplak, bu defa gerçekler gün gibi ortada; ne inkar etmek mümkün ne de izah etmek. Zaten AKP'lilerin tümünün birden üç maymunu oynaması Süleyman Soylu dışında neredeyse hiçbir AKP üyesinin konuya dair ağzını açmamasının bir nedeni de budur” şeklinde konuştu.

“HERKES İSTİFA EDECEĞİNİ UMDU”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam Habertürk'te katıldığı canlı yayını eleştiren Baş, şunları söyledi:

* 3 saatlik programı tüm Türkiye izledi, herkes Soylu'nun sözlerini bekledi, hatta belki bir kez olsun onurlu bir davranışta bulunup istifa edeceğini umdu.

* Soylu yine şaşırtmadı; sorulara yanıt vermedi, lafı dolandırarak kendisi hakkındaki iddiaları cevapsız bıraktı, bağlamından koparılmış bilgi ve ithamlarla kuru gürültü yarattı, istifa etmeyeceğini söylemekle kalmadı kendisine bağlı kolluk kuvvetlerinin kendisi hakkında araştırma yapabileceğini söyleyerek hepimizle alay etti.

* Nihayetinde kendisine bu tür soruların sorulmasını bile uluslararası güçlerin, terör örgütlerinin, millet düşmanlarının izinde gitmekle suçladı.

“DÜN GECE İZLEDİĞİMİZ BİR KİŞİ DEĞİL, SARAY REJİMİDİR”

“Dün gece televizyonda izlediğimiz bir kişi değil, bir sistemdir; tek başına Soylu değil bir bütün olarak saray rejimidir” ifadelerini kullanan Baş, “Türkiye'de halk düşmanı iktidarların tüm geçmişini kendisine miras alarak, bu mirası 2000'li yıllara uygun olarak güncelleyerek iktidar olmuş AKP'nin temsil ettiği rejimdir” dedi.