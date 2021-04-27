Erkan Baş: Tam kapanma dediler, tam kararma oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İnsanlarımızı her geçen gün daha yoksul, daha sefil, daha fakir hale getiriyorlar bilerek ve isteyerek” ifadelerini kullanan Baş, “Lebaleb kongrelerin, Sağlık Bakanı'nın bile utanmadan saklanarak katıldığı yüzlerce kişilik cenazelerin ardından dün tam kapanma kararı açıkladılar. İlk söylenmesi gereken şudur; üç hafta tam kapanma mümkünmüş, peki o zaman niye salgın kontrolden çıkmadan önce ilan edilmedi ve o kadar insan niye öldü? Tam kapanma açıkladılar ama açıklayamadıklarını konuşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“TEK KURUŞ DESTEK AÇIKLAMADILAR”

Baş, sözlerine şöyle devam etti:

* Sokakta simit satan, ayakkabı boyayan, çöp toplayarak geçinenler için; evlere temizliğe giden, atölyede tekstil işi yapanlar için; işsiz bıraktıkları ressamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler için, çocuklu anneler için, öğrenci evinde aç karnına ders çalışıp online sınavlarına hazırlanan gençler için tek bir kuruş destek açıklamadılar. Ey iktidar, günlük çalışıp kazanan milyonlarca insan ne yapacak?

* Sayenizde işsiz kalan zaten nefes alıp vermek için bile mücadele eden 10 milyona yakın işsiz yurttaşımız ne yapacak? Akıl, bilim dışı yönettiğiniz salgın sürecinde dükkanını açamayacak küçük esnaf nasıl yaşayacak? Pandemi sürecinde patronların az eleman çalıştırıp bir de üstüne ‘siparişin yetişmiyorsa yolda öl' dediği motokurye kardeşlerimiz için hiçbir hukuki düzenleme açıklamadılar.”

“TAM KAPANMA DEDİLER, TAM KARARMA OLDU”

* Tam kapanmanın tam destekle olacağını söyleyen Baş, “Sakın kimse bize ‘kaynak yok' demesin! Velhasıl tam kapanma dediler, tam kararma oldu. Milyonlarca emekçinin hayatını bile isteye karartıyorlar. Bıyık altından diyorlar ki ‘kaynak yok.' Kaynak var kardeşim, kaynak var da onu siz kendi cebiniz için saklıyorsunuz. 128 milyar doları ne yaptınız, işsizlik fonunu ne yaptınız, halkın birikimlerini ne yaptınız? Bunları inatla soruyoruz, inatla sormaya devam edeceğiz.

“ALKOL YASAĞI TÜMÜYLE KEYFİ”

Tam kapanma kapsamında 17 Mayıs'a kadar alkol satışının da yasaklanmasına tepki gösteren Baş, “Partili avukat arkadaşlarımız genelgede böyle bir yasak olmadığını söylüyorlar. Ama ekliyorlar; market ve benzeri yerlerde sadece içki satışının yasaklanmasının hukuki bir dayanağının olmadığını vurguluyorlar. Bunun fiilen uygulandığını ve insanların yaşam tarzlarına açık bir müdahalenin örneği olduğunu söylüyorlar. Böylesi bir adım herhangi bir hukuki dayanağı olmayan tümüyle keyfi bir adımdır” diye konuştu.

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