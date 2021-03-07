‘Erkek işi, yapamazsın’ diyenlere inat başardılar

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp toplama kamyonlarında şoförlük yapan Aysun Tabak ve Birgül Küçük’ü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Onlar, toplumun ‘erkek işi' dediği işleri ustalıkla yapan milyonlarca kadından sadece ikisi. Aysun Tabak ve Birgül Küçük…

KADIN İSTERSE HER İŞİ YAPABİLİR

43 yaşındaki Aysun Tabak, 7 yıldır belediyede çalıştığını belirterek, 5 yıldır da çöp kamyonu kullandığını söyledi. Çöp kamyonu kullanmanın zor olmadığını ifade eden Tabak, “Hiçbir zorlukla da karşılaşmadım. Tabii ki trafikte kadın olduğum için ilk zamanlar görenler sıkıştırmaya falan kalktılar. Şimdilerde herkes bu duruma alıştı. Hiç kimse artık bir kadını yadırgamıyor” dedi.

“ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER DAHA ÇOK ŞAŞIRIYOR”

İnsanların kendisini çöp kamyonunun direksiyonunda gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Tabak, özellikle şehir dışından gelenlerin çok şaşırdığını dile getiriyor. “Şehir dışından gelenler özellikle, hiçbir yerde, çöp kamyonu kullanan bir kadın olmadığını söylediler” diyen Tabak, yaşadığı bir anıyı şu sözlerle anlatıyor:

* Aydın'dan gelen bir çift vardı. Çiftin elinde de bir buket çiçek vardı. Beni görünce ‘Kamyon kullanan kadın!' diyerek çok şaşırdılar. Sonra yanıma geldiler, ‘Biz hiç kamyon kullanan kadın görmedik' dediler. Sonra kadının içinden geldi, elindeki çiçeği ‘Siz benden daha çok hak ediyorsunuz, bu buketi size vermek istiyorum' diye, bana verdi. O zaman yaptığım meslekle bir kez daha gurur duymuştum.

“ERKEK İŞİ DİYE BİR ŞEY YOK”

Eşini 2 yıl önce kaybeden 2 çocuk annesi Aysun Tabak, ailesinin hep arkasında durduğunu belirterek, “Çöp kamyonu kullanmanın erkek işi diye bir şey söylenemez. Ben yaptığım işi öncelikle çok seviyorum. Kamyon kullanmak değil de belirli bir müddet sonra sanki taksi kullanır gibi çok rahat kullanmaya başlıyorsunuz. O zaman mesleğinizden daha çok zevk almaya başlıyorsunuz. Erkek işi diye bir iş yoktur bence. Kadınları her işin üstesinden gelebilir. İlk işe başladığımda karşı çıkanlar, laf söyleyenler oldu. ‘Sen kaç yaşındasın, bu yaşta kamyon mu kullanacaksın? Bırak onu da erkekler yapsın’, gibisinden konuşanlar çok oldu. Ama onlara inat, ben bu işi severek yapıyorum. Kadın, isterse her şeyi yapabilir. Hamurunu da açar, yemeğini de yapar, çocuklarına da bakar, kamyon da kullanır” şeklinde konuştu.

“HER İŞİ YAPABİLİRİZ”

Odunpazarı Belediyesi'nde çöp kamyonu kullanan diğer kadın çalışanlarından biri de Birgül Küçük. Birgül Küçük de 43 yaşında. 11 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde çalışıyor. 6 yıldır da çöp kamyonu kullanıyor. İnsanlar ilk başta tedirgin olduğunu ifade eden Küçük, “Beni çöp kamyonu direksiyonunda gördükçe alıştılar. Şu an bir zorluğu yok. Bazen, erkek sanıp geliyorlar. ‘Abla' deyip gülümseyip gidiyorlar. Değişik farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Trafikte, bir erkeğe kıyasla daha çok sıkıştırmaya çalışıyorlar. Olmadık yerde park etmiş araçlar oluyor. Çekmesini istediğiniz zaman sorun çıkartıyorlar. Kadın olduğumuz için biraz daha ses tonları yükselebiliyor. Ama bu anlattıklarım binde bir. Bize gülümseyerek yaklaşan insan daha çok. ‘Abla çok yakışmış', ‘Bizim şehrimizde yok' diyen çok insan oldu bana” diye konuştu.

“HEMEN VAZGEÇERİM DİYE DÜŞÜNMÜŞLER”

Ailesinin ve arkadaşlarının kendisini her zaman desteklediğini sözlerine ekleyen Küçük, şöyle konuştu:

* Çevremdeki insanlar çok seviniyorlar. Mesela ailem, arkadaşlarım. Şaşırıyorlar. İlk zamanlar, hemen vazgeçerim diye düşünmüşler. Şimdi altıncı senemdeyim. Erkek işi diye bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bir kadının yapamayacağı, hiçbir iş yok bence. Çöp de olur, kamyon da olur. Kadın olarak her işi yapabiliriz. Mesela bir kadın olarak, hiçbir şeyi es geçmeyiz. Üstünde durmamazlık yapmayız. Her zaman için daha detaycıyız. O sebepten dolayı temizlikte, kadınlar olarak daha iyiyiz.