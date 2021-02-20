Ermenek, karantinaya alındı

Ermenek ilçesinde son günlerde corona virüsü vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, dün Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilçenin 22-26 Şubat tarihleri arasında karantinaya alınmasına kara verildi. Kararla ilçe merkezi ile 26 köye giriş ve çıkış yasaklandı. İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yapılamayacak.

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. 22 Şubat saat 05.00’da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00de sona erecek.

10 GÜN İÇİNDE BU İLLETTEN KURTULACAĞIMIZA EMİNİM

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısını sıfırlayabileceklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, şunları söyledi:

* Ermenek otantik, doğal bir memleket. Şehir dışında yaşayan çok vatandaşımız var. Pandemi döneminde en az yayılım olur diye ilçeye geldiler, burada yayılma hızı oldu. O dönemi atlatmıştık.

* Geçen hafta vaka sayısı beşe kadar düşmüştü. Bu çok sevindiriciydi. Bugün gelinen ise sokağa çıkma yasağını almamız gerektiren bir nokta. Maske ve mesafe konusunda hemşerilerimiz duyarlıdır ama bu lanet illet çoğalabilen bir hastalık.

* Kış olması, havanın soğuk olması, insanları kapalı ortamlarda kalmaya mecbur etti. Yaptığımız istatistiklerde bunlar ön plana çıkıyor. Ev kadınlarında bulaş oranı yüksek. Bulaş ya eşinden gelecek ya da gün, toplantı gibi bir araya gelmelerle oluyor.

* 1 Marttan itibaren normalleşme sürecine girecek ülkemiz, biz de o normalleşme sürecine dahil olmak adına karantina kararı aldık.

* Vaka sayılarımız 1 hafta öncekine göre çok çok yükseldi. Önümüzdeki 10 günde karantina uygulayarak, vaka sayısını düşürmeyi hedefliyoruz.

* Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları konusunda hazırlıklarımız var. Vefa destek hattıyla da vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ne yazık ki bir yıl önceki yere döndük. Maske mesafe ve temizlik diyerek, kurtulacağız. (DHA_İHA)