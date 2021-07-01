Erzincan Havalimanı’nın adı resmen değişti

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut’un adı Erzincan Havalimanı'na verildi.

14 Nisan 2021'de vefat eden Akbulut'un adının Erzincan Havalimanı’na verileceğini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21 Nisan 2021 tarihli Meclis grup toplantısında duyurmuştu.

Erdoğan, “Milletimiz için Erzincan Havalimanı bundan böyle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak anılacaktır. Bundan dolayı Binali Yıldırım Bey’e de teşekkür ediyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1988 yılında hizmete giren havalimanı, toplam 4 milyon metrekarelik alana kurulu ve yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip iç hatlar terminali bulunuyor.