Erzincan’da korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre, Erzincan’da deprem meydana geldi. Otlukbeli ilçesinde olan depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyuruldu. Saat 00:37’de olan deprem, yerin 7.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Öte yandan AFAD’dan yapılan ilk açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER