Vali Memiş: Güzel bir dana yetiştiren, benim gözümde sanatçıdır

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Yem Bitkisi Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğinde hasat yapıldı.

“BİZİM UYGULAMAMIZ DEVLET POLİTİKASI OLDU”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile çiftçilerin katıldığı etkinlikte konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Tüm imkanlarımızla çiftçimizin yanındayız. Geçen sene Pasinler’den yanıma gelerek dediniz ki bizim patateslerimiz elimizde kaldık. İlçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapıyoruz. Dedik ki bunun yerine patates dağıtalım yaptık. Sonra marketleri davet ettik Erzurum’da, bizim patateslerimizi satın dedik. Sonra bizim uygulamamız devlet politikası oldu.” dedi.

Erzurum’da 2.5 yıl içinde büyükbaş hayvan varlığında büyük artış sağladıklarını anlatan Vali Memiş, ”Türkiye genelinde en fazla hayvan varlığına sahip olan illerden birisiyiz. Şu anda büyükbaş hayvan varlığında 850-900 bine doğru gidiyoruz. kuraklığa ve olumsuz şartlara rağmen bunu başardık” ifadelerini kullandı.

”DANA YETİŞTİREN, PATATES YETİŞTİREN SANATÇILAR KADAR DEĞERLİ”

Her zaman çiftçilerin emrinde olduklarını belirten Memiş, “Bana göre güzel, verimli bir dana yetiştiren kardeşim benim gözümde sanatçı. Televizyondaki sanatçı kadar, ressam kadar, magazinde yer alanlardan benim gözümde eli nasırlı amcam, teyzem çok daha değerli. Kaliteli patates yetiştiren çiftçimiz, sanatçılar kadar değerli ve kıymetli. Üreten, vatandaşı doyuran sizlersiniz” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN SAÇMA SAPAN ŞEYLERE İTİBAR ETMEYİN”

Çiftçilere bir an önce aşılarını yaptırmayı da öneren Vali Okay Memiş, ”Lütfen aşılarınızı olun. 2 yıldır tüm dünya bununla mücadele ediyor. Aşınızı ihmal etmeyin herkes aşısını olsun. En koruyucu şey aşı. Sosyal medyada dolaşan saçma sapan şeylere itibar etmeyin aşı olun” diye konuştu.

Tarla Günü etkinliğinde eğitimini tamamlayan çiftçilere sertifikaları verildi. Ardından ekili alanların hasadı yapıldı.