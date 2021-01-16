Esenler Spor Kompleksi’nin işletmesi İBB’den alınıp, AKP’li belediyeye verildi

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son bileşiminde çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile yine tartışmalı tahsis kararlarına imza atıldı.

AKP'li meclis üyelerinin 9 Kasım 2020 tarihinde verdiği tahsis ile ilgili önerge, komisyon incelemesinin ardından İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı.

Hukuk Komisyonu raporunda mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne tahsisini uygun buldu.

Tapu kaydındaki İBB kullanımına ilişkin şerhin kaldırılmasına karar verildi. Komisyonun CHP'li üyeleri rapora muhalefet şerhi düşerek tahsisin hukuka uygun olmadığını kaydetti. Tahsis kararı oyçokluğu ile kabul edildi.

“BİZ DAHA DÜZGÜN İŞLETİYORDUK”

Raporun oylanması sırasında tartışma yaşandı.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi “Bu usulü kabul etmiyoruz. Burası daha önce trampa karşılığında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş. Spor kompleksinin işletmesi İBB Spor A.Ş'ye verilmiş, aktif olarak da işletiliyor. Esenler Belediyesi neden burayı istiyor anlamadık? Zaten bir hizmet sunuluyor. İBB'den farklı olarak ne yapılacak? Çoğunluklarını kullanarak İBB'nin alanlarını kendimize alalım demekten öteye gitmiyorlar” diye tepki gösterdi.

AKP'li Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya da “Söz konusu yer daha önce belediyemizin işlettiği bir yerdi. Trampa ile mülkiyeti bakanlığa geçti. İBB sadece kullanıyor, mülkiyet sahibi değil. Yüzme havuzunu kullanıyor. Yerel belediye olarak burayı işlettiğimizde daha düzgün işletiyorduk. İnsanların memnuniyeti daha yüksekti. Esenler Belediyesi olarak kamu hizmetinde kullanılmak üzere tahsisini istedik” açıklaması yaptı.

İzgi de “Biz daha iyi yaparız diye olmaz bu iş. İBB buralarda halka hizmet götürüyor zaten. Daha iyi yapabileceğinizi düşünseydi halk size oy verirdi, CHP'ye oy vermezdi” karşılığını verdi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NE 10 YILLIĞINA TAHSİS

Meclis oturumunda mülkiyeti İBB'ye ait olan Eyüpsultan Belediyesi tarafından ek hizmet binası olarak kullanılan Alibeyköy Güzeltepe'deki parseller de 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li ilçe belediyesine tahsis edildi.

CHP'li komisyon üyeleri karara muhafelet şerhi düşerek parsellerin İSKİ hizmet alanında kaldığını, fiilen tahsisinin mümkün olmadığını vurguladılar.