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İstanbul’da taş, sopa ve bıçaklı kağıt toplama kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kağıt toplayan Afganistan uyruklu yaklaşık 30 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Güncellenme: 22:54, 18/02/2021
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İstanbul’da taş, sopa ve bıçaklı kağıt toplama kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Esenyurt ilçesinde kağıt toplayan Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı.

Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çevik kuvvet ve özel harekat dahil olmak üzere çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Ekipler kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 Afganistan uyruklu şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi devam ediyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:22:53,