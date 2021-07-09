Esenyurt’ta müteahhitlerin dolandırdığı vatandaşlara AKP-MHP’den engel

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Temmuz ayının ilk meclis toplantısında Esenyurt'ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların tamamlanması için belediyeye ait Derman Şirketi'nin sermayesinin arttırılması teklifini sunmuştu. Teklif komisyona sevk edilmişti. Komisyondan çıkan rapor, 8 Temmuz günü gerçekleştirilen Esenyurt Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Teklif, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un yönettiği oturumda, raporun oylanması öncesinde tartışma çıktı.

AKP: ŞİRKET BELEDİYE AİT DEĞİL

AKP Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, konut mağdurlarının sorunun çözülmesine karşı olmadıklarını belirterek Derman Şirketi'nin belediyeye ait olmadığını, şirketin usulsüz olarak alındığını ve bu nedenle teklife onay vermediklerini söyledi. Karakaş “İnsanlar ıstırap içinde, onların ızdırabı üzerinden siyaset yapmayı reddediyorum. Sıkıntılarını gidermek için elinizi taşın altına koyma konusunda samimiyseniz bu şaibeli, sıkıntılı, sorunlu şirketle ilgili mevzuyu bir kenara bırakalım. Eylül ayında kendimizin kuracağı bir şirket teklifi ile gelin evet diyeceğiz. Ama tek bir şartla, sadece konut mağdurlarının sorunlarını gidermek için çalışacak. Tertemiz bir şirket kuralım, biz de destekçiniz olalım” dedi.

BOZKURT: TİCARET MAHKEMESİ ŞİRKETİ ONAYLADI

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt da Derman Şirketi'nin belediye ait olduğunu, Ticaret Mahkemesi tarafından onaylandığını belirterek “Şartsız bağışları alma yetkisi belediye başkanının. Biz bu şirketi kurmadık, kurdurmadık, bu şirket belediyeye hibe edildi. Bu şirket bağış yolu ile alındı. Ayrıca ağzınızı yıkayın bizim şirketimiz temiz. Geçmişinize bakın sonra gelin beni suçlayın” diye konuştu.

BOZKURT: YARATMIŞ OLDUĞUNUZ BİR KANGREN VAR

Bozkurt, belediyeye ait Derman Şirketi'nin sermayesinin 30 milyon liraya çıkarılması teklifinin gerekçelerini şöyle açıkladı:

– Yaratmış olduğunuz bir kangren var. Esenyurt Türkiye'nin her bir bölgesinden imar yolsuzlukları ile anılan, sürekli gündemde olan, değişik değişik kesimlerin gündeme getirdiği geçmişi olan bir ilçe ve burada binlerce konut mağduru var. Benim kastettiğim sadece imar yolsuzluklarından dolandırılanlar da değil. Evi yıkılmak üzere olan, ekonomik karşılığı olmadığı için kentsel dönüşüme giremeyenler var. Bunların finansmanı için kullanılacaktı” dedi. Bozkurt Doğu ve Güneydoğu bölgesinden üretilen etin İstanbul’a ulaştırılmasına aracılık etmek, üretim kooperatiflerinden ihaleye girmeden soğan, patates, nohut, mercimek alıp vatandaşlara ulaştırabilmek için de sermaye artışına ihtiyaç olduğunu anlattı. Şirket aracılığı ile Esenyurt’ta kadınların ürettiği halı, kilim gibi ürünleri Amerika'ya başka yerlere ihraç etmek için de bu kararın alınması gerektiğini dile getirdi.

Bozkurt, eylül ayında yeni şirket kurulmasına ilişkin teklifi de getireceğini belirterek AKP'lilere “Umarım sözünüzde durursunuz” dedi.