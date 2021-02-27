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Eşi 2 ay önce ölmüştü! Pınar feci şekilde katledildi

Nevşehir’de bir kişi otel odasında tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Güncellenme: 20:50, 27/02/2021
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Eşi 2 ay önce ölmüştü! Pınar feci şekilde katledildi

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D. ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur D., genç kadını boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayete kurban giden Pınar Can'ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi. İHA

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