Eşini baltayla öldüren sanık: Aklıma bir şey gelmiyor

Biri engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında, Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nün ertesi günü olan 26 Kasım 2019 tarihinde Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak’taki bir apartmanın 3’ncü katında bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Polat, eşine baltayla saldırdı. Sevgi Polat yaşamını yitirirken, ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eve gelen polis Polat’ı gözaltına aldı. Tutuklanan Yakup Polat hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık Yakup Polat, çiftin babalarından şikayetçi olan çocukları, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik katıldı.

“AKLIMA BİR ŞEY GELMİYOR”

Duruşmada, sanık avukatı, müvekkilinin olay tarihinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesini talep etti.

Çiftin çocuklarının avukatı ise sanığın olaydan önce evine ait faturaları ödediği ve yapı kayıt belgesi için başvuruda bulunduğunu belirtip sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ifade ederek talebe itiraz etti.

Söz verilen sanık Yakup Polat ise, “Aklıma bir şey gelmiyor” dedi. Mahkeme heyeti de Polat’ın olay tarihinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk ederek duruşmayı erteledi. DHA