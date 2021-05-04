Eşini dambılla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Pendik'te 22 Şubat 2021'de Erol Yenisu’nun 26 yıllık eşi Hanife Yenisu’yu uyurken kafasına dambılla vurarak öldürmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erol Yenisu ile eşinin 26 yıllık evli oldukları ve aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. 18 Ocak 2021'de Hanife Yenisu’nun eşi Erol Yenisu hakkında hakaret suçundan şikayetçi olduğu ve 6284 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını talep etmesi üzerine aile mahkemesi tarafından koruma kararı verildiği kaydedildi. Erol Yenisu’nun bu duruma öfkelenerek evden ayrıldığı ve yaklaşık 2-3 hafta çeşitli illeri gezdiği, tekrar eve dönerek çocukları ve eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği belirtildi.

Olay günü Erol Yenisu’nun oğlunu işe gönderdikten sonra çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları dambılın ağırlık takılı olmayan çubuk kısmını alarak yatak odasına gittiği ve uyumakta olan eşinin kafasına vurduğu aktarıldı.

DAHA ÖNCE KURGULADIĞI KAYDEDİLDİ

Eşinin öldüğünü anlayan Erol Yenisu’nun karakola giderek teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan hemen sonra oğluna gönderdiği mesajların 14 Şubat'ta oluşturulduğu ve 6284 Sayılı Kanunun (Koruma kanunu) eleştirildiği mesajın 5 Şubat'ta düzenlendiği dikkate alındığında, öldürme eylemini daha önce kurguladığı kaydedildi.

İddianamede, Erol Yenisu ile Hanife Yenisu arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse dahi bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

İFADESİNDE EŞİNİN UYANIK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Erol Yenisu’nun ifadesinde, eşi uyanıkken ve telefonda bir şey izlerken eylemi gerçekleştiğini söylediği ancak olay yerinde çekilen fotoğraflar ve video görüntülerinin incelenmesinde maktule ait telefonun, kılıfı içerisinde ve yatağa uzak mesafedeki şifonyerin üzerinde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, telefonun yatağa uzak mesafede bulunduğu, şüphelinin bu yöndeki savunmasının doğru olmadığı, maktul uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirdiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık, Erol Yenisu’nun “kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.