Eşini döven tutuklu kocaya ikinci duruşmaya kadar ev hapsi!

Türkiye’ye 2015 yılında geldikten sonra Adana’da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ile Coşkun ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

DAYAK VİDEOSUNU KIZINA GÖNDERDİ

Yaklaşık bir ay boyunca eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun, 14 Nisan günü eşine saldırarak dövmeye başladı. Kadını dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen cani, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki kızı A.F.J.’ye gönderip, tehditler savurdu.

Olayın ardından polis Zülküf Coşkun’u yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. İlk duruşma bugün Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Zülküf Coşkun, olay günü çocuğunu görmeye gittiğini fakat eşinin kendisine hakaret ettiğini belirtti. Amirabad’ın kendisini aşırı kıskandığını ve aralarında bundan dolayı tartışmalar çıktığını kaydeden Coşkun, “Bana tükürdü, hakaret etti. Olayın bu boyuta gelmesini hiç istemedim” dedi. Müşteki Galavizh Ayoubi Amirabad ve kızı A.F.J. geçmişten bu yana şiddete uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini söyledi.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin ardından sanık Zülküf Coşkunun tutuklu olduğu ‘yaralama’ suçundan delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç niteliği göz önüne alınarak tahliye edilmesine fakat diğer duruşmaya kadar ev hapsi cezası almasına karar verdi. Duruşma, 16 Kasım’a ertelendi.

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Galavizh Ayoubi Amirabad, büyük korku yaşadığını belirterek, şunları söyledi: “Senin gibi köpeği öldürürsem 5 ay yatar, çıkarım” demişti. Haklıymış. Serbest kaldı. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Başımıza bir şey gelirse ne olacak? (DHA)