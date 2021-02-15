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Eşini öldürmeye çalışan şahsa 5 yıl 5 ay hapis

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan şahsa, 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Güncellenme: 15:30, 15/02/2021
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Eşini öldürmeye çalışan şahsa 5 yıl 5 ay hapis

Edinilen bilgiye göre 11 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesinde ikamet eden Cuma Uykum, tartıştığı eşi Hatice Uykum’a silahla saldırdı.

KOMŞULAR KURTARDI

Komşularının araya girmesiyle kurtulan Hatice Uykum, eşi hakkında şikayetçi oldu. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cuma Uykum, eşi Hatice Uykum ve avukatlar katıldı. Duruşmada kendisini savunan Cuma Uykum, silahı korkutmak amacıyla yanında bulundurduğunu, eşini öldürme niyetinin olmadığını söyleyerek beraatini istedi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Cuma Uykum’a ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. (İHA)

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