Eşini satırla hastanelik etti

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Yeni Mahalle’de ikamet eden Ali K, 4 çocuk annesi olan eşi Gaffure K.’ya aniden satırla saldırdı.

Eşinin boynunu, bacağını ve omuzunu satırla kesen Ali K.’yı fark eden komşuları talihsiz kadının yardımına koştu. Eşini satırla doğramak isteyen Ali K.'yı etkisiz hale getiren komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gaffure K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gaffure K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. (İHA)