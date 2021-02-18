Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Antalya’da dün diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren doktorun cenazesi arkadaşları tarafından morgtan alındı.

Güncellenme: 15:54, 18/02/2021
HaberlerGündem
Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Dün Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesinin ardından, Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi de morgtan alındı. Doktor Bozkurt'un cenazesini morgtan 3 arkadaşının aldığı görüldü. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Eskişehir'e götürüldü. (İHA)

İlginizi ÇekebilirDoktor dehşet saçtı! Eve giren aile şoke olduDoktor dehşet saçtı! Eve giren aile şoke olduİlginizi ÇekebilirDoktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: Beni zekası ve merhameti etkilediDoktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: Beni zekası ve merhameti etkiledi

 

aile Antalya beyin doktor Eskişehir intihar Kadın sosyal medya