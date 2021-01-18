Eşinin burnunu kıran Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı’na giden Züleyha Toprak, eşi Celil Toprak’ın kendisini sürekli dövdüğü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiği ve bu sırada burnunun kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Züleyha Toprak’ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen üç çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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