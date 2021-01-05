Eşinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı

Bursa’da yaşayan Fatih K., kısıtlamaya aldırış etmeden sokağa çıkmaya çalıştı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eşini uyaran Hatice K., kendisini dinlemeyen kocası Fatih K., ile tartıştı. Eşinin otomobilini de alan Fatih K., Özkan U. ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla ile gezmeye çıktı.

“EŞİM EVDEN KAÇTI”

Bu sırada Hatice K., Polisi arayarak eşinin kısıtlamayı deldiğini ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar etti. Bir süre sonra polis ekipleri, Fatih K.nın aracının Mevlana Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Fatih. K., ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 300 TL ceza yazıldı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)